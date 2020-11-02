Барселона хоче відправити Динамо на карантин

У Барселоні стурбовані ситуацією у Динамо

Барселона стурбована спалахом коронавірусу у Динамо перед матчем у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Digisport.

Кияни вирушили у Барселону без 13 гравців основи, через те, що багато заражено коронавірусом

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Керівництво іспанського клубу стурбував цей факт, тому киян по прибуттю в Іспанію відправлять на ізоляцію до того моменту, поки вони не отримають повторні результати тестів.

Якщо всі тести будуть негативними, то "біло-сині" зможуть провести тренування. Однак, якщо хоча б один гравець виявиться зараженим, то матч можуть перенести.

Раніше, Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді.