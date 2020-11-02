Матч Барселона – Динамо можуть перенести

Матч Динамо у Лізі чемпіонів під загрозою зриву

Матч Динамо у Лізі чемпіонів із Барселоною можуть перенести через спалах коронавірусу у київському клубі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

В Іспанії занепокоєні, що в делегації Динамо є чимало гравців, які напередодні тренувалися з тими, у кого виявили вірус. Очікується, що українці здадуть ще один тест, результати якого будуть відомі у вівторок ввечері.

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Якщо хоча б один гравець киян, заявлений на ЛЧ через список А, здасть позитивний тест, УЄФА доведеться перенести матч із Барселоною. Річ у тім, що у розпорядженні Мірчі Луческу залишилося лише 13 футболістів із списку А. Це якраз необхідний мінімум для проведення гри, який передбачений УЄФА.

Раніше, Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді.