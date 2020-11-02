Сирота: Шокував виклик у збірну України

Захисник Динамо Олександр Сирота був здивований викликом до збірної України, який відбувся в кінці серпня.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми виграли Суперкубок, вже і Суркіс зайшов в роздягальню, всіх привітав. Я зі спокійною душею йду в душ. Знаю, що два дні вихідних, а потім поїду до молодіжної збірної. І тут заходить перекладач - він працює в збірній адміністратором - і каже , що я завтра вранці повинен бути в аеропорту.

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Я спочатку не зрозумів, у мене ж два дні вихідних. Він каже, що в національну збірну. А у мене - пауза. Приїхав додому, був в шоці. Брат привітав, мама, рідні, дівчина", - розповів Сирота.