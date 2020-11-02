Сирота оцінив тренування Луческу у Динамо

З приходом румунського фахівця Мірчі Луческу тренування гравців у Динамо стали інтенсивнішими.

Про це заявив захисник команди Олександр Сирота.

"Тренування стали, можливо, трохи коротшими, але інтенсивнішими. І пауз стало набагато менше. Їх навіть може не бути зовсім між вправами.

Тому після тренувань треба залишатися. Сауна, басейн, різні відновлювальні заходи. Тому що дуже складно. Тим більше, зараз у нас такий графік, що кожні три дні гра. Я поки молодий, і це для мене нескладно. Можу просто постояти в холодній воді і вже відновився. Але треба себе готувати до цього", – сказав Сирота.