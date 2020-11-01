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Циганков перевершив досягнення Белькевича

Сьогодні 17:29 631 0
Віктор Циганков встановив черговий рекорд
Циганков перевершив досягнення Белькевича
#Динамо, #Циганков, #Белькевич

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Віктор Циганков зробив черговий крок угору в загальному рейтингу бомбардирів Динамо в чемпіонатах України.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У матчі 8-го туру УПЛ півзахисник Динамо Віктор Циганков забив гол у ворота СК Дніпро-1, який став для нього 52 у складі киян в рамках чемпіонатів України.

Таким чином, Циганков піднявся на восьму сходинку у списку найкращих бомбардирів Динамо в історії чемпіонатів України.

Найкращі бомбардири Динамо в чемпіонаті України

Гравець

Амплуа

Сезони

Матчі

Голи

Сергій Ребров

Форвард

11

242

113

Андрій Ярмоленко

Форвард, півзахисник

11

228

99

Максим Шацьких

Форвард

10

215

97

Андрій Шевченко

Форвард

8

172

83

Віктор Леоненко

Форвард

6

98

61

Олег Гусєв

Півзахисник

15

296

58

Артем Мілевський

Форвард

11

178

57

Віктор Циганков

Півзахисник

5

113

52

Валентин Белькевич

Півзахисник

12

224

51

Діого Рінкон

Півзахисник, форвард

6

129

47

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ.

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