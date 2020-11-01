Циганков перевершив досягнення Белькевича

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Півзахисник Віктор Циганков зробив черговий крок угору в загальному рейтингу бомбардирів Динамо в чемпіонатах України.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У матчі 8-го туру УПЛ півзахисник Динамо Віктор Циганков забив гол у ворота СК Дніпро-1, який став для нього 52 у складі киян в рамках чемпіонатів України.
Таким чином, Циганков піднявся на восьму сходинку у списку найкращих бомбардирів Динамо в історії чемпіонатів України.
Найкращі бомбардири Динамо в чемпіонаті України
|
Гравець
|
Амплуа
|
Сезони
|
Матчі
|
Голи
|
Сергій Ребров
|
Форвард
|
11
|
242
|
113
|
Андрій Ярмоленко
|
Форвард, півзахисник
|
11
|
228
|
99
|
Максим Шацьких
|
Форвард
|
10
|
215
|
97
|
Андрій Шевченко
|
Форвард
|
8
|
172
|
83
|
Віктор Леоненко
|
Форвард
|
6
|
98
|
61
|
Олег Гусєв
|
Півзахисник
|
15
|
296
|
58
|
Артем Мілевський
|
Форвард
|
11
|
178
|
57
|
Віктор Циганков
|
Півзахисник
|
5
|
113
|
52
|
Валентин Белькевич
|
Півзахисник
|
12
|
224
|
51
|
Діого Рінкон
|
Півзахисник, форвард
|
6
|
129
|
47
Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ.