Циганков перевершив досягнення Белькевича

Віктор Циганков встановив черговий рекорд

Півзахисник Віктор Циганков зробив черговий крок угору в загальному рейтингу бомбардирів Динамо в чемпіонатах України.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У матчі 8-го туру УПЛ півзахисник Динамо Віктор Циганков забив гол у ворота СК Дніпро-1, який став для нього 52 у складі киян в рамках чемпіонатів України.

Таким чином, Циганков піднявся на восьму сходинку у списку найкращих бомбардирів Динамо в історії чемпіонатів України.

Найкращі бомбардири Динамо в чемпіонаті України

Гравець Амплуа Сезони Матчі Голи Сергій Ребров Форвард 11 242 113 Андрій Ярмоленко Форвард, півзахисник 11 228 99 Максим Шацьких Форвард 10 215 97 Андрій Шевченко Форвард 8 172 83 Віктор Леоненко Форвард 6 98 61 Олег Гусєв Півзахисник 15 296 58 Артем Мілевський Форвард 11 178 57 Віктор Циганков Півзахисник 5 113 52 Валентин Белькевич Півзахисник 12 224 51 Діого Рінкон Півзахисник, форвард 6 129 47

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ.