Гравці перебувають на самоізоляції

Гравці та персонал Динамо здали обов'язкові тести на COVID-19 перед вильотом на матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів з Ференцварошем.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У Георгія Бущана та Віталія Миколенка тести виявилися позитивними. Крім того, COVID-19 виявлено у тренера Динамо з фізичної підготовки Віталія Кулиби.

Всі троє почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.

У всіх інших гравців, тренерів і персоналу результати тестів – негативні.

Нагадаємо, Ференцварош перед матчем з Динамо здобув перемогу у 8 турі чемпіонату Угорщини.