Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Гравці та персонал Динамо здали обов'язкові тести на COVID-19 перед вильотом на матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів з Ференцварошем.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У Георгія Бущана та Віталія Миколенка тести виявилися позитивними. Крім того, COVID-19 виявлено у тренера Динамо з фізичної підготовки Віталія Кулиби.
Всі троє почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.
У всіх інших гравців, тренерів і персоналу результати тестів – негативні.
Нагадаємо, Ференцварош перед матчем з Динамо здобув перемогу у 8 турі чемпіонату Угорщини.