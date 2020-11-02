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Скрипник: Не задоволені ані грою, ані результатом

Сьогодні 09:25 295 1
Наставник Зорі – про нічию з Інгульцем
Скрипник: Не задоволені ані грою, ані результатом
#Скрипник, #Зоря

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник залишився незадоволеним діями своїх гравців у матчі з Інгульцем (1:1) у 8-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це заявив сам фахівець.

"Хочеться більш якісного футболу, щоб більше по позиціях було домінування. Сьогодні цього не було. Суперник компактно грав, вибігав. На такому полі це завжди небезпечно, тому що м'яч ковзає. Будь-яка неточність - це призводить до контратаки. Так що ми це теж намагалися враховувати. Але все одно ми незадоволені ані грою, ані результатом", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага.

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