Визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага

Став відомий найкращий гравець матчу

Джерело - Чемпіон.

Найкориснішим гравцем матчу Зоря – Брага став півзахисник луганського клубу Владлен Юрченко.

Про це повідомляє SofaScore.

Юрченко отримав оцінку 7,8. Хавбек за 87 зіграних хвилин завдав 4 удари по воротах (2 у ворота і 2 мимо), провів 1 вдале обведення, 74 рази торкнувся м'яча, віддав 40 точних з 51 передач (78%), в тому числі 2 ключові, 4 точних з 11 навісів, 3 точні з 3 довгих пасів, виграв 2 боротьби за позицію з 5, 1 з 1 верхову дуель і 1 раз відібрав м'яч.

Нагадаємо, Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи.