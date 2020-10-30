 Визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага

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Став відомий найкращий гравець матчу
Визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага
#Юрченко, #Зоря, #Брага

Джерело - Чемпіон.

Найкориснішим гравцем матчу Зоря – Брага став півзахисник луганського клубу Владлен Юрченко.

Про це повідомляє SofaScore.

Юрченко отримав оцінку 7,8. Хавбек за 87 зіграних хвилин завдав 4 удари по воротах (2 у ворота і 2 мимо), провів 1 вдале обведення, 74 рази торкнувся м'яча, віддав 40 точних з 51 передач (78%), в тому числі 2 ключові, 4 точних з 11 навісів, 3 точні з 3 довгих пасів, виграв 2 боротьби за позицію з 5, 1 з 1 верхову дуель і 1 раз відібрав м'яч.

Нагадаємо, Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи.

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