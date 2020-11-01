Кобін: Минай був ближчим до перемоги

Минай міг вирвати перемогу у Руху в 8 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Задоволений командою, вона себе добре показала. Звісно, і ми, і Рух знали - хто як буде грати тактично і відповідно готувалися до цього. Але якщо порахувати моменти за гру, то ми були ближче до перемоги. Не вистачило забитого голу.

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Потрібно забивати, адже без голів виграти нереально. Важко зараз аналізувати, робити висновки, чому ми не забиваємо. Я про це сказав команді у роздягальні після гри, що треба працювати над реалізацією. І цим будемо займатися, будемо покращувати ситуацію і готуватися до наступної гри", - розповів Кобін.