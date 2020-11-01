 Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ

Сьогодні 15:51 1262 0
Команди не порадували забитими голами
Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
#Минай, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру УПЛ Минай зустрічався з львівським Рухом.

Матч завершився нульовою нічиєю. У складі Миная Саків, Маембе і Кожанов не реалізували свої моменти. А на 61-ій хвилині матчу Попович заблокував удар гравця Руху Кухаревича.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 1 листопада

Минай - Рух 0:0

ФК Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Данило Книш, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 76), Василь Пиняшко (Денис Кожанов 61), Шеммі Маембе (Олександр Маткобожик 61), Андрій Ткачук, Максим Лопирьонок, Олександр Сніжко (Олексій Хахльов 76), Кирило Меліченко

Рух: Олександр Бандура, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Ерік Гліга, Богдан Бойчук, Юрій Копина, Мілош Стаменкович, Вадим Парамонов (Ігор Дуць 46), Андрій Кухарук, Василь Рунич (Остап Притула 78), Микола Кухаревич

Попередження: Кирило Меліченко 41, Олександр Сніжко 57.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ.

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