 Минай - Рух 0:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів
Сьогодні 02:04 5491
Олександр Усик - Дерек Чісора: огляд бою
Сьогодні 16:54 11014
Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 1461
Стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою
Сьогодні 15:38 1929
Реал спробує влітку 2021 року купити в Шахтаря Додо
Сьогодні 12:41 688
Усик: Мій реальний тест у суперваговиках, собі поставлю трійку
Сьогодні 08:08 3398
Чісора: Я на сто відсотків виграв цей бій, зараз я спустошений
Сьогодні 06:39 6177
Усик - Чісора: Як це було
Сьогодні 02:00 34416
Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ
Вчора 21:22 926
Донбас знищив Білий Барс і вийшов на перше місце в турнірній таблиці
Вчора 20:51 374
Блоги
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 14:33 307
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА Valeriy Ruchka
Вчора 09:54 1041
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
30.10.2020 14:19 4799
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
30.10.2020 13:35 4092
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Андрій Твердохліб
30.10.2020 12:30 9952 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:42 Бокс Гірн: Джошуа хоче битися з Усиком 273
18:25 Футбол Баєр розібрався з Фрайбургом у 6 турі Бундесліги 136
18:10 Футбол Неймовірний камбек Лаціо у грі проти Торіно, розгромна перемога Ювентуса. Результати матчів 6 туру Серії А 334
17:56 Футбол Ньюкасл несподівано переміг Евертон у 7 турі АПЛ 327
17:42 Футбол Минай - Рух 0:0. Огляд матчу 315
17:29 Футбол Циганков перевершив досягнення Белькевича 634
17:13 Баскетбол Дніпро розібрався з Одесою, Тернопіль переміг Запоріжжя. Результати матчів Суперліги 476
16:58 Футбол Бетіс обіграв Ельче у 8 турі Ла-Ліги 432
16:54 Блог Олександр Усик - Дерек Чісора: огляд бою 11014
16:44 Футбол Ібрагімович знову побив рекорд Шевченка 1086
16:28 Хокей. УХЛ Кременчук обіграв Дніпро у 3 турі УХЛ 652
16:15 Формула 1 Гамільтон виграв Гран-прі Емілії-Романьї 797
15:57 Футбол Саутгемптон впевнено переміг Астон Віллу у 7 турі АПЛ 622
15:56 Пряма трансляція Львів - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE 1006
15:51 Футбол Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ 1461
15:49 Блог Гравець Саутгемптона зробив собі шикарний подарунок на день народження 377
15:38 Бокс Стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою 1929
15:24 Футбол Удінезе програв Мілану у 6 турі Серії А 832
15:10 Футбол Нива - Кремінь 2:2. Огляд матчу 834
15:07 Блог Гассієв - Сефері: відео бою 304 1
14:58 Блог Народження легенди. 17 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед 343
14:54 Футбол Чайка розгромила дубль Волині у 9 турі Другої ліги 748
14:40 Футбол Волинь - Авангард 0:1. Огляд матчу 851
14:24 Бокс Вайт: Чісорі потрібні нормальні тренери з боксу 1264
14:09 Футбол Альянс - Гірник-Спорт 0:1. Огляд матчу 919

Минай - Рух 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 17:42 315 0
Огляд матчу Минай - Рух
Минай - Рух 0:0. Огляд матчу
#Минай, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру УПЛ Минай зіграв внічию з Рухом.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 1 листопада

Минай - Рух 0:0

ФК Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Данило Книш, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 76), Василь Пиняшко (Денис Кожанов 61), Шеммі Маембе (Олександр Маткобожик 61), Андрій Ткачук, Максим Лопирьонок, Олександр Сніжко (Олексій Хахльов 76), Кирило Меліченко

Рух: Олександр Бандура, Валерій Федорчук, Юрій Климчук, Ерік Гліга, Богдан Бойчук, Юрій Копина, Мілош Стаменкович, Вадим Парамонов (Ігор Дуць 46), Андрій Кухарук, Василь Рунич (Остап Притула 78), Микола Кухаревич

Попередження: Кирило Меліченко 41, Олександр Сніжко 57.

Коментарі ()