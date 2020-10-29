Зоря - Брага 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Зоря зазнала домашньої поразки від Браги, хоча є враження, що луганчани не заслуговують на такий рахунок.

90' ГОООООООЛ! Зоря відіграє один гол, хоча вже запізно! Іванісеня наніс дальній удар і влучив точно у кут воріт!

90' Продовжує Зоря насідати, але небезпечних моментів немає.

90' Остання заміна від Браги. Замість Рікарду Ешгаю догравати зустріч буде Вітор Тормена.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Врізався в центрі поля Рауль точно в ногу Назарині. Суддя справедливо показав жовту картку порушнику.

88' Подвійна заміна в складі Зорі. Замість Юрченка вийшов Абу Ханна, а замість Фаворова вийшов Перович.

86' Змістився з лівого флангу до лінії штрафної Кочергін і пробив у дальній кут, але точності удару не вистачило.

84' Вискакував один на один з голкіпером Гільєрме після прострілу від Медейруша, але переможцем з цієї дуелі вийшов Васіл.

82' Подвійна заміна в складі Браги. Замість Паулінью і Каштру на полі з'явилися Аль-Мусраті і Гільєрме.

80' Заміна в складі Зорі. Замість Владислава Кабаєва гру продовжить Сайядманеш.

78' Франсержіу грубо зіграв у центрі поля. Суддя нагородив його жовтою карткою.

77' Класно в контратаку втікали гравці Зорі, але Кабаєв заметушився в штрафному майданчику в підсумку втратив м'яч.

76' Черговий кутовий у виконанні Юрченка завершився нічим. У чужому штрафному Цвек порушив правила в боротьбі проти Каштру.

74' Кочергін класно прорвався лівим флангом, подав у штрафний майданчик, але Гладкий не зумів прийняти м'яч як слід.

72' Пішла подача, але після серії рикошетів, гравцям Браги вдалося м'яч вибити подалі.

71' Хомченовський змістився у центр, пробивав по воротах, але захисник головою перевів м'яч на кутовий.

69' Юрченко знову опинився на класній позиції, вирішив пробити на точність, але Матеус зміг зловити цей м'яч.

68' Подвійна заміна в складі Браги сталася. Замість Гайтана та Орти на поле вийшли Медейруш і Андре Орта.

66' Пішла подача, Назарина пробив по воротах, м'яч відлетів до Іванісені, який з декілької метрів пробив вище!

65' Кабаєв знову на швидкості прорвався, але зумів заробити лише кутовий.

64' Вернидуб побачив забігання Кочергіна і віддав хороший пас, Владислав продовжив у центр на Гладкого, але захисники накрили м'яч.

62' Великими силами захищається Брага, дуже важко Зорі розкрити оборону суперника.

61' Заміна у складі Зорі: замість Максима Луньова на полі з'явився Олександр Гладкий.

59' У розріз віддавав Юрченко в штрафну на Кабаєва, але Матеус на виході спокійно забрав м'яч у свої руки.

58' Кабаєв втік у контратаку, але вирішив не пасувати, а сам пробити по воротах, вийшло трохи вище воріт.

57' Юрченко навішував зі штрафного, Фаворов продовжив, але далі у Вернидуба удар не вийшов.

56' Багато кросів з флангу виконують гравці Зорі, але усі ці простріли без проблем перехоплюються захисниками.

54' У черговий раз надійно діє захист португальської команди, м'яч вибито подалі.

53' Кабаєв проривався лівим флангом, але його простріл заблокували - буде кутовий.

52' Назарина виконував простріл з правого флангу, але захист Браги працює досить впевнено.

51' Дальній пас Кабаєв виконував в штрафну на Кочергіна, але тут Рауль головою виніс м'яч на кутовий.

49' Медична допомога знадобилася Матеусу, але зумів він продовжити гру.

48' Кабаєв грубо зіграв проти воротаря суперника, який вже зловив м'яч у руки за що отримав жовту картку.

47' Захопила Зоря ініціативу на початку матчу, прориваються вони до воріт суперника поступово.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Зоря не виглядає слабшою за Брагу, але рахунок на табло невтішний!

45' Фаворов виконав класний навіс у штрафний майданчик на Кабаєва, той грудьми скинув під удар Юрченку, але Владлен пробив дуже неточно.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Юрченко мав хорошу нагоду для удару, але м'яч пролетів трохи вище воріт!

44' Пішла подача, але м'яч прилетів у руки воротарю.

43' Кабаєв накрутив Віану і прострілив у центр, але м'яч від ноги захисника пішов на кутовий.

41' Невдалий вийшов корнер. Юрченко засильно закрутив м'яч і той вийшов за межі лінії воріт у польоті.

40' Хомченовський прорвався по флангу і подав у штрафний майданчик, але Моура зміг перевести ігровий снаряд на кутовий.

38' У боротьбі проти захисника Хомченовський на фланзі випустив м'яч за межі поля. Аут будуть вкидати португальці.

36' Тікав у контратаку Орта по центру і віддав поперек на Паулінью, який міг вискакувати один на один з голкіпером, але цей пас перехопив Хомченовський

34' Кочергін штовхнув Паулінью, чим зірвав контратаку Браги. Жовта картка для українця.

32' Зоря має ініціативу в матчі, але конвертувати її в небезпечні момети поки не вдається.

30' Пробивав Юрченко, але влучив точно в руки Матеусу.

28' Карму зірвав небезпечну атаку Зорі! Жовта для гравця Браги і хороший стандарт для луганчан.

27' Втік від суперника Луньов по флангу і прострілив поперек від лицьової лінії, але тут Віана виніс сферу на кутовий.

25' Тонко віддавав Кабаєв в штрафну на Кочергіна, але тому втекти до воріт суперника не дозволив в силовій боротьбі Рауль.

24' Діагональним пасом Кочергін закидав на хід Хомченовському, але перехопив м'яч в останній момент Ешгаю.

22' З центру поля вирізав діагональ Франсержіу на правий фланг, куди вривався Ешгаю, але не зміг зберегти він м'яч в межах поля.

20' Тікав по флангу Орта після закидання від Рауля, але суддя зупинив цю атаку через офсайд.

18' Назарина класно знайшов Хомченовського на фланзі, Дмитро робив простріл у центр, але там впевнено зіграли захисники, вибивши м'яч подалі.

17' Корнер реалізувати українській команді не вдалося. Захисники Браги вибили м'яч подалі.

16' Юрченко втікав у контратаку і віддав під удар Кочергіну, той зазнав небезепечного пострілу, але воротар перевів м'яч на кутовий.

15' Кабаєв віддав на Назарину, Єгор вирішив пробити з дальньої позиції і вийшло непогано, голкіпер у гарному стрибку потягнув м'яч.

13' Досить успішно пресингує Брага, змушуючи луганчан обрізатися на своїй половині поля.

11' Гол! Брага подвоює перевагу! Луньов обрізався у центрі поля, Кармо протягнув м'яч у центрі, віддав на Гайтана, а той точним ударом поклав м'яч у дев'ятку.

10' Пройшов по флангу Хомченовський і прострілив на дальню штангу, але тут Кабаєву пробити головою не дозволив Віана.

9' Іванісеня з дальньої позиції пробивав по воротам, м'яч пролетів поруч зі штангою!

7' Знову Зоря взяла м'яч під свій контроль, але до гостроти поки не доходить.

5' Пробивав головою Вернидуб після подачі Юрченка зі штрафного, але м'яч полетів трохи вище воріт.

3' Гол! Пропускає Зоря! Зачепився за м'яч на чужій половині поля Паулінью і скинув на фланг, куди підключився Ешгаю, пройшов вперед і прострілив на все того ж Паулінью, який з ходу відправив м'яч точно під поперечину.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, Зорю та Брагу розсудить бригада арбітрів з Грузії.

Стало відомо, що Кабаєв і Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Брагою

Зоря зустрінеться з Брагою у рамках другого туру групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 29 жовтня о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.