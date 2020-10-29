Кабаєв і Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Брагою

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 жовтня, Зоря у другому турі Ліги Європи вдома прийматиме Брагу. Початок матчу - о 19:55.
Стали відомі склади команд на матч:
Зоря: Васіл - Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовський - Назарина, Іванисеня, Юрченко - Луньов, Кочергін, Кабаєв
Запасні: Шевченко, Руфаті, Перовіч, Гладкий, Абу Ханна, Піддубний, Гринь, Сайядманеш, Циганікс
Актуально: Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Брага: Матеус - Кармо, Рауль Сілва, Бруну Віана, Ешгайю - Гайтан, Франсержіу, Андре Каштру, Моура - Паулінью, Рікарду Орта
Запасні: Тіаго Са, Сантос, Зе Карлос, Тормена, Роланду, Новаіш, Аль Мусраті, Руїс, Андре Орта, Медейруш, Гільєрме