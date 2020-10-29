Зоря - Брага: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи УЄФА, 2-й тур 29 жовтня 2020 року, 19:55 Зоря - Брага Запоріжжя, Betwinner: 4,48 - 3,88 - 1,79

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Зоря 29 жовтня зіграє матч 2-го туру групового раунду Ліги Європи проти Браги.

Зоря

Український клуб вважається кубковим бійцем. Вона, поступаючись в класі опонентам, не раз демонструвала непоступливий характер і домагалася прийнятних результатів. Команда двічі брала участь в груповій стадії Ліги Європи, але вище третього місця не піднімалася.

"Чорно-білі" невдало вкотилися в сезон, зазнавши двох поразок, однак, нав'язавши боротьбу Шахтарю (2:2), відновили впевненість у власних силах і довели безпрограшну серію в УПЛ до п'яти зустрічей. Підопічні Віктора Скрипника спробували знайти контраргументи у виїзному матчі з Лестером (0:3), але після пропущеного м'яча посипалися.

Господарі не закриваються на власній половині поля і чинять тиск навіть на захисні порядки статусних суперників. Тільки головні претенденти на чемпіонство в УПЛ випереджають "мужиків" за результативністю. Команда зовсім не виглядала безнадійно в протистоянні з Лестером, володіючи м'ячем 52.3% ігрового часу.

Луганці рідко провалюються в рідних стінах, поступаючись переважно флагманів українського футболу. "Чорно-білі" п'ять разів поспіль уникали поразок на своєму полі в рамках Ліги Європи.

Останні матчі Зорі

25.10.20 Зоря - Рух 4:0

22.10.20 Лестер - Зоря 3:0

17.10.20 Зоря - Колос 1:1

04.10.20 Динамо - К.Зоря 1:1

27.09.20 Львів - Зоря 0:5

Брага

Команда намагається конкурувати з місцевими грандами і все частіше піднімається на п'єдестал пошани. Вона не так давно стала регулярно представляти країну на міжнародній арені, але певні досягнення вже має. "Зброярі" в 2011 році дісталися до фіналу Ліги Європи.

Підопічні Карлуша Карвальяла не відразу набрали необхідні кондиції цього сезону, однак швидко прийшли до тями після двох поразок і в чотирьох матчах поспіль забезпечили максимальний результат. Команда не тільки в Прімейра-лізі розбиралася із суперниками, а й в Лізі Європи встигли принизити АЕК (3:0).

Португальський клуб не виділяється стабільними виступами далеко від дому, але в останніх двох гостьових зустрічах домагався успіху. Він, поступившись в попередньому єврокубковому сезоні Рейнджерсу (2:3), перервав шестиматчеву безпрограшну виїзну серію на міжнародній арені.

Останні матчі Браги

25.10.20 Гімарайнш - Брага 0:1

22.10.20 Брага - AEK 3:0

17.10.20 Брага - Насьонал 2:1

03.10.20 Тондела - Брага 0:4

25.09.20 Брага - Санта-Клара 0:1

Пряма мова:

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:

"Для нас це дуже важлива гра з урахуванням того, що ми поступилися в першому турі, а суперник переміг. Завтра ми граємо вдома, хочеться, щоб інтрига повернулася, а тому розраховуємо на позитивний результат. Ми розуміємо, що Брага - це дуже зіграна команда, яка практично завжди грає одним складом. Багато бразильців, португальців, всі дуже технічні. Але ми хочемо показати наш рівень і віддати всі сили, щоб домогтися позитивного результату в Запоріжжі."

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко:

"Ми подивилися декілька матчів Браги, це хороша команда, яка грає практично одним складом. Але в основному ми дивимося на свою гру. Нам потрібно показати свої найкращі якості і не дати зіграти супернику так, як він хоче"

Очні протистояння: Клуби вже виходили на одне поле. У третьому відбірковому раунді Ліги Європи у сезоні-2018/19 Зоря після двох нічиїх вибила Брагу внаслідок виїзного голу (1:1 – в Україні, 2:2 – у Португалії).

ЛЄ Брага Зоря 2 : 2 ЛЄ Зоря Брага 1 : 1

Прогноз букмекерів:

Контори вважають, що фаворит - Брага. Її перемога відповідає коефіцієнту 1,79. Виграш Зорі оцінюється в 4,48. Коефіцієнт на нічию дорівнює 3,88.

Прогноз Чемпіона: 1:1