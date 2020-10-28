Колишнього тренера Марселя звинуватили у вимаганні

Аніго загрожує тюремний термін за кримінальну діяльність

Колишньому захиснику, а згодом тренеру Марселя Жозе Аніго висунули звинувачення в участі в злочинному угрупованні, що займалася вимаганням.

Про це повідомляє L'Equipe.

Прокуратура вимагала взяти 59-річного Аніго під варту, однак суд порахував, що під час попереднього ув'язнення на нього може чинитися тиск і випустив під заставу в 100 тисяч євро.

Аніго виступав за Марсель з 1979-го по 1987 роки і двічі тренував кращу команду Провансу - з 2003-го по 2004 роки і з 2013-го по 2014 роки.

З жовтня 2019 по червень 2020 го Аніго очолював міжнародний відділ скаутської служби Ноттінгем Форест.

Раніше, Манчестер Сіті розгромив Марсель.