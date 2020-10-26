 Не бачу проблеми, що Шахтар грає на Олімпійському, - де Пена | Футбол | Champion.com.ua
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Де Пена: Не бачу проблеми, що Шахтар грає на Олімпійському

Сьогодні 17:40 569 0
Стадіон належить державі, на думку уругвайцю
Де Пена: Не бачу проблеми, що Шахтар грає на Олімпійському
#Динамо, #Де Пена

Джерело - Трибуна.

Гравці київського Динамо комфортно відчувають себе на НСК Олімпійський.

Про це заявив хавбек киян Карлос де Пена.

"Я знаю, що Динамо багато років грає свої матчі на Олімпійському. Мені дуже подобається цей стадіон. Ми його добре знаємо, відчуваємо себе там комфортно і виграли Суперкубок України у Шахтаря на цьому полі. Так само мені подобається арена імені Валерія Лобановського", - уругваєць

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"Шахтар вирішив теж грати на Олімпійському. Не бачу в цьому проблеми. Зрештою, стадіон належить державі ", - сказав де Пена.

Нагадаємо, новачки Динамо потрапили у заявку команди на матч з Ференцварошем.

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