Гравці київського Динамо комфортно відчувають себе на НСК Олімпійський.

Про це заявив хавбек киян Карлос де Пена.

"Я знаю, що Динамо багато років грає свої матчі на Олімпійському. Мені дуже подобається цей стадіон. Ми його добре знаємо, відчуваємо себе там комфортно і виграли Суперкубок України у Шахтаря на цьому полі. Так само мені подобається арена імені Валерія Лобановського", - уругваєць