 Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні | Блоги | Champion.com.ua
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Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні
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Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні

Сьогодні 12:02 Valeriy Ruchka 141 1
Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні

Президент України взяв участь у відкритті льодової арени Mariupol Ice Center.

Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні

Виступаючи на церемонії відкриття Володимир Зеленський знову наголосив про амбітну мету провести Олмпіаду.

 "Треба зрозуміти, які кроки для цього потрібно робити – і робити дуже швидко. Якщо це багато коштує – можна говорити про об'єднання і проводити Олімпійські ігри з іншими країнами. Нам потрібен спортивний Оскар, нам потрібна мета"

Але чи, дійсно, нам потрібна Олімпіада?

 

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