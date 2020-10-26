Новачки Динамо потрапили у заявку команди на матч з Ференцварошем

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#Динамо, #Ференцварош, #Ліга чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Тренерський штаб київського Динамо визначився із гравцями, які відправляться до Будапешту на матч групового етапу Ліги чемпіонів з Ференцварошем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мірча Луческу може розраховувати на 25 футболістів у матчі з чемпіоном Угорщини.

Воротарі: Бойко, Нещерет;

Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;

Форварди: Клейтон, Родрігес. Русин, Супряга.

Нагадаємо, у Динамо підтвердили коронавірус у Бущана та Миколенка.

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