Новачки Динамо потрапили у заявку команди на матч з Ференцварошем

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Тренерський штаб київського Динамо визначився із гравцями, які відправляться до Будапешту на матч групового етапу Ліги чемпіонів з Ференцварошем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Мірча Луческу може розраховувати на 25 футболістів у матчі з чемпіоном Угорщини.
Воротарі: Бойко, Нещерет;
Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
Півзахисники: Андрієвський, Белуце, Буяльський, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуелунд, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;
Форварди: Клейтон, Родрігес. Русин, Супряга.
Нагадаємо, у Динамо підтвердили коронавірус у Бущана та Миколенка.
Раніше визначився арбітр матчу Ференцварош - Динамо.