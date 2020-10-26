Матч Ференцварош – Динамо розсудять арбітри із Словаччини

Стали відомі арбітри матчу Ференцварош – Динамо

Визначились арбітри матчу 2 туру Ліги чемпіонів Ференцварош – Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Матч розсудить суддівська бригада на чолі з Іваном Кружляком. 36-річному рефері будуть допомагати асистенти Томаш Сомолані (Словаччина) і Сиріл Гренгуар (Франція). Четвертий арбітр - Борис Мархефка (Словаччина).

Динамо Кружляк відомий по роботі відразу на матчах - плей-оф Ліги Європи Динамо – Олімпіакос (1:0) у 2019-му році та Лаціо – Динамо (2:2) в 2018 році.

Арбітр VAR - Крістіан Дінгерт (Німеччина), асистент арбітра VAR - Бібіана Штайнхаус (Німеччина).

Нагадаємо, Ференцварош перед матчем з Динамо здобув перемогу у 8 турі чемпіонату Угорщини.