 Матч Ференцварош – Динамо розсудять арбітри із Словаччини | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ференцварош – Динамо розсудять арбітри із Словаччини

Сьогодні 13:30 502 0
Стали відомі арбітри матчу Ференцварош – Динамо
Матч Ференцварош – Динамо розсудять арбітри із Словаччини
#Динамо, #Ференцварош, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Визначились арбітри матчу 2 туру Ліги чемпіонів Ференцварош – Динамо.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Матч розсудить суддівська бригада на чолі з Іваном Кружляком. 36-річному рефері будуть допомагати асистенти Томаш Сомолані (Словаччина) і Сиріл Гренгуар (Франція). Четвертий арбітр - Борис Мархефка (Словаччина).

Динамо Кружляк відомий по роботі відразу на матчах - плей-оф Ліги Європи Динамо – Олімпіакос (1:0) у 2019-му році та Лаціо – Динамо (2:2) в 2018 році.

Арбітр VAR - Крістіан Дінгерт (Німеччина), асистент арбітра VAR - Бібіана Штайнхаус (Німеччина).

Нагадаємо, Ференцварош перед матчем з Динамо здобув перемогу у 8 турі чемпіонату Угорщини.

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