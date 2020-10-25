На матчі Шахтар - Інтер працюватиме болгарська бригада арбітрів

Джерело - Чемпіон.
На матч другого туру групового етапу ЛЧ Шахтар - Інтер призначена болгарська бригада арбітрів.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Головним арбітром призначений Георгій Кабаков. Йому допомагатимуть його співвітчизники Мартін Маргарітов і Діян Валків. За VAR відповідатимуть німці Фелікс Цвайєр і Марко Ахмюллер.
Раніше Кабаков не обслуговував матчі за участю українських команд.
Матч Шахтар - Інтер відбудеться 27 жовтня о 19.55.
Нагадаємо, Ворскла в меншості відібрала очки в Шахтаря в 7 турі УПЛ.