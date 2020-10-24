Голами відзначився Владислав Кулач та Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграла внічию з донецьким Шахтарем у 7 турі української Прем'єр-ліги.

Команди забили по одному голу в першому таймі. Результативними ударами відзначився Владислав Кулач та Манор Соломон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 тур, 24 жовтня

Шахтар - Ворскла 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Кулач, 1:1 - 33 Соломон

Стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Додо, Хочолава, Бондар, Корнієнко(Матвієнко 73), Майкон(Патрік 59), Маркос Антоніо(Степаненко 73), Марлос, Тете, Соломон(Тайсон 63), Дентіньо(Судаков 73)

Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Матвієнко, Степаненко, Патрік, Судаков, Тайсон, В'юнник

Ворскла: Різник, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута, Ребенок, Пуцлін, Скляр, Кане(Челядін 73), Кулач(Пешич 87), Степанюк(Щербак 77)

Запасні: Ткаченко, Сємілєт, Пешич, Васін, Кравчук, Челядін, Щербак

Жовті картки: Альюн(17), Ребенок(36), Майкон(39), Пердута(49), Альюн(53 друга жовта), Пуцлін(74)