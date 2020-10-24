У Шахтарі вказали на терміни повернення Мораеса та Кривцова

Гравцям Шахтаря Жуніору Мораесу, Сергію Кривцову та Педру Фернанду необхідно ще тиждень на відновлення.

Про це розповів головний лікар донецького клубу Вадим Попов.

"Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Фернандо ще, на жаль, перебувають під нашим наглядом і наглядом лікарів, які їх курують із клініки.

Їм ще потрібно приблизно тиждень, для того щоб відновитися і повернутися до повноцінних тренувань з командою", – сказав Попов.