Матч Ворскла - Шахтар відбудеться у Києві, але на паритетних умовах

Місцем проведення визначено НТК ім. Баннікова в столиці нашої держави

Джерело - ФК Ворскла.

У грі 7-го туру Favbet Ліги Ворскла - Шахтар номінальним господарем виступить донецький клуб.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Матч 20-го туру в другому колі автоматично стане домашнім для полтавців - таке рішення щойно ухвалила Дирекція УПЛ.

Місцем проведення визначено НТК ім. Баннікова в столиці нашої держави. Старт гри 24-го жовтня о 14:00.

Раніше, матч 7-го туру Ворскла - Шахтар, який спочатку був перенесений з Полтави до Олександрії через складну епідеміологічну ситуацію, відбудеться у Києві. Полтавський клуб на попередніх умовах не був згоден. Та все ж ситуація щодо господарів матчів змінилася.