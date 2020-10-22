 Матч Ворскла - Шахтар відбудеться у Києві, але на паритетних умовах | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ворскла - Шахтар відбудеться у Києві, але на паритетних умовах

Сьогодні 13:51 792 0
Місцем проведення визначено НТК ім. Баннікова в столиці нашої держави
Матч Ворскла - Шахтар відбудеться у Києві, але на паритетних умовах
#Ворскла, #Шахтар

Джерело - ФК Ворскла.

У грі 7-го туру Favbet Ліги Ворскла - Шахтар номінальним господарем виступить донецький клуб.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Матч 20-го туру в другому колі автоматично стане домашнім для полтавців - таке рішення щойно ухвалила Дирекція УПЛ.  

Місцем проведення визначено НТК ім. Баннікова в столиці нашої держави. Старт гри 24-го жовтня о 14:00.

Раніше, матч 7-го туру Ворскла - Шахтар, який спочатку був перенесений з Полтави до Олександрії через складну епідеміологічну ситуацію, відбудеться у Києві. Полтавський клуб на попередніх умовах не був згоден. Та все ж ситуація щодо господарів матчів змінилася.

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