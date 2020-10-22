Ворскла категорично відмовилася грати з Шахтарем у Києві

У сьомому турі чемпіонату України центральним матчем повинна стати гра Ворскли та Шахтаря, але за два дні до гри поки незрозуміло, де вона відбудеться.

Про це повідомляє віцепрезидент полтавського клубу Олег Лисак.

"Вчора ми почали якісь незрозумілі нам гойдалки (а саме телефонні дзвінки і ніяких офіційних листів. Нам почали ставити умови, при яких ми повинні поїхати до Києва, щоб зіграти з Шахтарем.

Якщо так, то ми навіть готові віддати гірникам свій готель в Кременчуці. Але ми запропонували цілком прийнятний з усіх точок зору, включаючи маршрут, для обох сторін варіант з Нікою.

Чи не хочемо, щоб нами маніпулювали, щось підлаштовуючи під свій манер. Сподіваємося, УПЛ дасть правильну оцінку ситуації, що склалася, і ми спокійно, без взаємних образ і претензій, зіграємо цей матч в Олександрії на арені з нормальною інфраструктурою.

Ще раз підкреслю: ми категорично проти перенесення гри в столицю, тим більше, що Шахтар наполягає на тому, щоб і зустріч другого кола також зіграти в Києві. Змушені будемо звернутися до органів футбольного правосуддя", - сказав Лисак.