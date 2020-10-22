Стало відомо місце проведення матчу Ворскла - Шахтар

Багатостраждальний матч 7-го туру Ворскла - Шахтар, який спочатку був перенесений з Полтави до Олександрії через складну епідеміологічну ситуацію, відбудеться у Києві.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Спочатку було домовлено з приводу проведення матчу в Олександрії, ніхто нікому не пред'являв ніяких претензій, проте пізніше виникли проблеми, пов'язані з розміщенням команд.

Але в кінцевому підсумку клуби між собою знайшли компроміс - майбутній матч 7-го туру відбудеться в Києві, на стадіоні імені В. Баннікова. А гра другого кола пройде в Полтаві.

Ми враховуємо нинішню ситуацію, що ігри проходять без уболівальників. Звичайно, якби це були повноцінні матчі, команди були б розведені. А так, напевно, вперше в історії у нас так виходить, що в одному місті протягом декількох годин будуть зіграні три матчі", - сказав Дикий.