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Гравець Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

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Тете став героєм поєдинку проти Реала
Гравець Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
#Шахтар, #Тете, #Реал

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначила чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Серед претендентів виявився вінгер донецького Шахтаря Тете, який забив гол і віддав гольову передачу в матчі з Реалом.

Крім бразильця в список увійшли: півзахисник Баварії Кінглсі Коман, який став героєм зустрічі проти Атлетіко Мадрид, форвард Ювентуса Альваро Мората, який оформив дубль у двобої з Динамо Київ, і захисник РБ Лейпцига Анхеліньо.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів.

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