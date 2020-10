Гравець Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

УЄФА визначила чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Серед претендентів виявився вінгер донецького Шахтаря Тете, який забив гол і віддав гольову передачу в матчі з Реалом.

Крім бразильця в список увійшли: півзахисник Баварії Кінглсі Коман, який став героєм зустрічі проти Атлетіко Мадрид, форвард Ювентуса Альваро Мората, який оформив дубль у двобої з Динамо Київ, і захисник РБ Лейпцига Анхеліньо.

Who is your #UCL Player of the Week? 🤔



⭐️ Morata

⭐️ Angeliño

⭐️ Tetê

⭐️ Coman#UCLPOTW | @FTBSantander