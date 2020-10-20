Рух силовими методами заставили провести матч з Динамо без глядачів – Дедишин

Динамо доклало усіх зусиль, щоб матч із Рухом відбувся за пустих трибун.

Про це розповів генеральний директор львівського клубу Ігор Дедишин.

"У вівторок наша збірна у Лізі Націй грала проти Іспанії з глядачами, у четвер стало відомо, що за погодженням міністра Степанова уболівальникам дозволили теж бути присутніми на грі Динамо – Ювентус у Лізі Чемпіонів. Ми не розуміємо, чим відрізняється міжнародний матч від гри внутрішнього чемпіонату. Ми не розуміємо, яким чином працюють кінотеатри в країні, заклади громадського харчування, проводяться спортивні змагання в об’єктах закритого простору, де ризик заразитись на COVID-19 більший. А футбольний матч чемпіонату України, що мав відбутись на стадіоні, що є об‘єктом відкритого простору, неможливо проводити. А хіба на матчах міжнародного рівня коронавірус веде себе якось по іншому, ніж на матчах внутрішньої першості? Всі ж розуміють абсурдність ситуації і прийняття рішень, всі ж бачать подвійні стандарти.

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Наголошую, що ми, як клуб, повністю підтримуємо усі заходи, впроваджувані урядом в боротьбі з пандемією. Проте категорично не поділяємо такі різні підходи до реалізації цих заходів. Змушені стверджувати, що нас силовим методом примусили грати без глядачів. Хотів би передати великий привіт міністру спорту Гутцайту, який дозволив собі телефонним дзвінком директору Арени Львів заборонити впускати людей на стадіон. Ми прекрасно розуміємо, що ціна квитків на матчі Ліги чемпіонів на іншому державному стадіоні, НСК Олімпійський, є неспівмірною з внутрішніми змаганнями, і це великий прибуток для грандів і для стадіону, але потрібно також пам’ятати і про маленькі клуби, які, зокрема, повинні платити за оренду стадіону незалежно від того є вболівальники на трибунах, чи ні, отримає клуб дохід, чи ні.

Також хотів би висловити своє обурення і нечесною, на наш погляд, поведінкою київського Динамо, яке доклало усіх зусиль, щоб наш матч відбувся за порожніх трибун. Чудово розумію мотивацію київського клубу, але такі дії не прикрашають цей великий клуб. Для наших прихильників суботня гра була можливістю побачити наживо київське Динамо", - відзначив Дедишин.