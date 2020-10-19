Денисов: Козловський образився, що Суркіс не передав Руху грошовий привіт

Президент Динамо Ігор Суркіс наполегливо просив Григорія Козловського, щоб матч відбувся не у Львові, а в Києві, на що отримав відмову.

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов.

"Весь тиждень кипіло за лаштунками навколо матчу Рух - Динамо. Наші джерела у львівському клубі розповіли, що Ігор Суркіс наполегливо просив Григорія Козловського, щоб матч відбувся не у Львові, а в Києві, на що отримав відмову. Версій відмови дві. Перша: Григорій Козловський хотів провести матч з глядачами у Львові та робив для цього все можливе, до останнього моменту.

Друга версія: Григорій Козловський образився на Ігоря Суркіса через те, що той не передав його команді грошовий привіт після того, як Рух відібрав очки у Шахтаря. А коли Ігор Суркіс через деякий час був готовий віддячити футболістам Руху, але при цьому запропонував перенести матч до Києва, то отримав ввічливу відмову Козловського. І перша і друга версії поєднувані та відбувалися одночасно", - сказав Денисов.