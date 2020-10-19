В УПЛ відреагували на розведення матчів Динамо та Шахтаря

Матчі Динамо та Шахтаря в УПЛ не можна було зіграти в різний час.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Чому матчі Динамо і Шахтаря три тури поспіль проходять в один час? Якби можна було їх розвести, ми би розвели їх.

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Все було зроблено в інтересах клубів.

Ми будемо робити все, щоб їх мінімізувати і намагатися, щоб їх не було. Від цього ніхто не виграє: ні ліга, ні уболівальники, ні транслятор. Ця ситуація нікому не цікава", - розповів Дикий.