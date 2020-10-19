Денисов: Матчі Динамо і Шахтаря в один час - це колгоспний підхід

Матчі донецького Шахтаря і київського Динамо в українській Прем'єр-лізі мають проводитися не в один час.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Про що важливо сказати в контексті матчів 6 туру за участю Шахтаря і Динамо, втім, не тільки про них, але і про двох львівських клубах. Обидва матчі були призначені дирекцією УПЛ в один час. Регламентом це не заборонено. Але є регламент, а є ще здоровий глузд. Виходячи зі здорового глузду, такого ви не зустрінете ні в одній європейській лізі, коли два матчі за участю лідерів українського футболу проти двох команд з одного міста йдуть одночасно. Це проти уболівальників. З урахуванням популярності Шахтаря і Динамо це проти величезної футбольної аудиторії. Це те ж саме якби кінотеатр показав прем'єри Бетмена і Дедпула одночасно в двох різних залах. Бігайте! У нашому випадку - клацайте! Це не питання скандалу з телеканалами Футбол.

У нас достатньо каналів, ми як телетранслятори можемо технічно забезпечити відразу кілька трансляцій, аудиторія так чи інакше буде з нами, ми не постраждаємо. Але в такому випадку ось цей колгоспний підхід, коли як в 90-х календар змінюють на догоду тих, хто грає в єврокубках, коли страх бути принциповими в переговорах з великими клубами, з Шахтарем з Динамо. Так у них свої інтереси і це нормально, але я не чув, щоб УПЛ виклалася без залишку в бажанні розвести матчі Шахтаря і Динамо і двох львівських команд. Я чув лише про одне бажання - щоб все було тихо, щоб догодити всім і відразу... крім уболівальників. Матчі Шахтаря і Динамо були одночасно в минулому турі, зараз і в наступному теж планують. У цих прагненнях догодити, забутий істинний сенс футболу, в нього грають для глядачів або телеглядачів. Якщо УПЛ знадобиться наша допомога в розведенні матчів, ми завжди готові відгукнутися", - заявив Денисов.