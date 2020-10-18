 Дніпро-1 - Десна 2:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 - Десна 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 22:29 334 0
У кожному з таймів дніпряни забили по одному голу
Дніпро-1 - Десна 2:0. Огляд матчу
#Дніпро-1, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув упевнену перемогу над Десною в рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 жовтня, 6 тур

Дніпро-1 - Десна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Назаренко, 2:0 - 48 Довбик(П)

Стартові склади команд: 

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок (Кравченко, 84), Назаренко (Коркішко, 78), Булеца (Ді Франко, 65), Когут (Батагов, 65), Довбик (Чичиков, 84).

Запасні: Юрчук, Сафронов, Ярмолюк, Сваток.

Десна: Паст, Огіря (Хльобас 77), Домбровський, Тотовицький (Швецов 77), Калітвінцев, Мудрик (Картушов 59), Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Дегтярьов (Арвеладзе 59).

Запасні: Литовка, Єрмаков, Старенький.

Жовті картки: Мостовий(31), Адамюк(44), Картушов(62), Ігнатенко(76)

Нагадаємо, Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини.

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