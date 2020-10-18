Дніпро-1 без проблем переміг Десну в 6 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув упевнену перемогу над Десною в рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.
У кожному з таймів дніпряни забили по одному голу.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 жовтня, 6 тур
Дніпро-1 - Десна 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Назаренко, 2:0 - 48 Довбик(П)
Стартові склади команд:
Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок (Кравченко, 84), Назаренко (Коркішко, 78), Булеца (Ді Франко, 65), Когут (Батагов, 65), Довбик (Чичиков, 84).
Запасні: Юрчук, Сафронов, Ярмолюк, Сваток.
Десна: Паст, Огіря (Хльобас 77), Домбровський, Тотовицький (Швецов 77), Калітвінцев, Мудрик (Картушов 59), Гітченко, Мостовий, Конопля, Імереков, Дегтярьов (Арвеладзе 59).
Запасні: Литовка, Єрмаков, Старенький.
Жовті картки: Мостовий(31), Адамюк(44), Картушов(62), Ігнатенко(76)
Нагадаємо, Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини.