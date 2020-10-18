Олександрія в шаленому матчі здолала Інгулець у дербі Кіровоградщини

Джерело - Чемпіон.
Олександрія та Інгулець провели дербі Кіровоградщини у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.
Підопічні Володимира Шарана ледь не втратили перемогу, виграючи з рахунком 4:1.
При цьому обидві команди догравали матч вдесятьох.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 жовтня, 6 тур
Олександрія - Інгулець 4:3 (4:1)
Голи: 1:0 - 7 Грицук, 2:0 - 10 Устименко, 3:0 - 35 Бондаренко, 4:0 - 41 Дудка, 4:1 - 44 Коваленко, 4:2 - 67 Бартуловіч(П), 4:3 - 74 Янаков(П)
Олександрія: Борисенко, Мельник, Баболго, Мишенко, Третьяков(Задерака 89), Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Дудка(Дубра 80), Бондаренко, Устименко(Сітало 72)
Запасні: Ферт, Сітало, Глоба, Підручний, Новіков, Янчак, Іванхо, Дубра, Задерака
Інгулець: Кринський, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Фатєєв(Квасний 75), Кучеренко, Павлов, Балан, Ковальов, Семенко(Сітчінава 46)
Запасні: Малиш, Литвяк, Плохотнюк, Сітчінава, Ігнатьєв, Квасний
Жовті картки: Янаков(24), Лучкевич(28), Пашаєв(33), Лучкевич(друга жовта 45), Коваленко(45), Кучеренко(48), Балан(52), Мишенко(58), Мельник(73), Шаран(75)
Червоні картки: Лучкевич(45 друга жовта), Павлов(69)
Нагадаємо, Олімпік поступився Ворсклі.