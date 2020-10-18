 Олександрія - Інгулець 4:3. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Інгулець 4:3. Огляд матчу

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Підопічні Шарана ледь не втратили перемогу, виграючи з рахунком 4:0
Олександрія - Інгулець 4:3. Огляд матчу
#Інгулець, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Інгулець провели дербі Кіровоградщини у рамках 6 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
18 жовтня, 6 тур

Олександрія - Інгулець 4:3 (4:1)

Голи: 1:0 - 7 Грицук, 2:0 - 10 Устименко, 3:0 - 35 Бондаренко, 4:0 - 41 Дудка, 4:1 - 44 Коваленко, 4:2 - 67 Бартуловіч(П), 4:3 - 74 Янаков(П)

Стартові склади команд:

Олександрія: Борисенко, Мельник, Баболго, Мишенко, Третьяков(Задерака 89), Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Дудка(Дубра 80), Бондаренко, Устименко(Сітало 72)

Запасні: Ферт, Сітало, Глоба, Підручний, Новіков, Янчак, Іванхо, Дубра, Задерака

Інгулець: Кринський, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Фатєєв(Квасний 75), Кучеренко, Павлов, Балан, Ковальов, Семенко(Сітчінава 46)

Запасні: Малиш, Литвяк, Плохотнюк, Сітчінава, Ігнатьєв, Квасний

Жовті картки: Янаков(24), Лучкевич(28), Пашаєв(33), Лучкевич(друга жовта 45), Коваленко(45), Кучеренко(48), Балан(52), Мишенко(58), Мельник(73), Шаран(75)

Червоні картки: Лучкевич(45 друга жовта), Павлов(69)

Нагадаємо, Олімпік поступився Ворсклі.

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