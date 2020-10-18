Олімпік поступився Ворсклі у 6 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі шостого туру УПЛ донецький Олімпік зустрічався з полтавською Ворсклою.
На 70-ій хвилині матчу полтавська команда вийшла вперед - Кулач скористався передачею Щербака.
Олімпік - Ворскла 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Кулач
Олімпік: Артем Кичак, Тарас Завійський (Андрій Кравчук 75), Фабрісіо Альваренга (Беніто 58), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 84), Руслан Бабенко, Ібрагім Каргбо (Захедітабар Шахаб 58), Євген Пасіч, Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило (Даніель Романовський 84)
Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай (Артем Челядін 12), Давид Пуцлін, Данило Сємілєт (Данило Кравчук 46), Денис Васін (Дмитро Щербак 65), Пап-Альюн Ндіайе
Попередження: Максим Тейшейра 45, Фабрісіо Альваренга 47 - Наджиб Якубу 46, 90+1
Вилучення: Наджиб Якубу 90+1.
Раніше, Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ.