Олександрія - Інгулець: стартові склади команд

Поєдинок розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Інгулець у 6 турі української Прем'єр-ліги зіграють перше дербі Кіровоградщини в історії.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Олександрія: Борисенко, Мельник, Баболго, Мишенко, Третьяков, Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Дудка, Бондаренко, Устименко

Запасні: Ферт, Сітало, Глоба, Підручний, Новіков, Янчак, Іванхо, Дубра, Задерака

Інгулець: Кринський, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Кучеренко, Павлов, Балан, Ковальов, Семенко

Запасні: Малиш, Литвяк, Плохотнюк, Сітчінава, Ігнатьєв, Квасний

Нагадаємо, Олімпік поступився Ворсклі.