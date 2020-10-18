 Олександрія - Інгулець: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Інгулець: стартові склади команд

Сьогодні 16:39 85 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
#Олександрія, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Інгулець у 6 турі української Прем'єр-ліги зіграють перше дербі Кіровоградщини в історії.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Олександрія: Борисенко, Мельник, Баболго, Мишенко, Третьяков, Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Дудка, Бондаренко, Устименко

Запасні: Ферт, Сітало, Глоба, Підручний, Новіков, Янчак, Іванхо, Дубра, Задерака

Інгулець: Кринський, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Кучеренко, Павлов, Балан, Ковальов, Семенко

Запасні: Малиш, Литвяк, Плохотнюк, Сітчінава, Ігнатьєв, Квасний

Нагадаємо, Олімпік поступився Ворсклі.

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