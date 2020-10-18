Олександрія - Інгулець: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Олександрія та Інгулець у 6 турі української Прем'єр-ліги зіграють перше дербі Кіровоградщини в історії.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Борисенко, Мельник, Баболго, Мишенко, Третьяков, Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Дудка, Бондаренко, Устименко
Запасні: Ферт, Сітало, Глоба, Підручний, Новіков, Янчак, Іванхо, Дубра, Задерака
Інгулець: Кринський, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Кучеренко, Павлов, Балан, Ковальов, Семенко
Запасні: Малиш, Литвяк, Плохотнюк, Сітчінава, Ігнатьєв, Квасний
Нагадаємо, Олімпік поступився Ворсклі.