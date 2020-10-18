Олександрія - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Інгулець у 6 турі української Прем'єр-ліги зіграють перше дербі Кіровоградщини в історії.

Матч відбудеться в неділю, 18 жовтня, о 17:00 в Олександрії. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олександрія - Інгулець дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Олександрія невдало стартувала в чемпіонаті, у 5 матчах здобувши лише 6 очок. Підопічні Шарана на 8 сходинці. В Інгульця всього 4 очка та 10 місце. У 5 турі олександрійці програли Олімпіку (3:2), а Інгулець зіграв унічию з Минаєм (1:1).

Нагадаємо, в ігровий день суботи - Динамо впевнено перемогло Рух (0:2), а Шахтар розгромив Львів (5:1).