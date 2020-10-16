Наполі подасть апеляцію на технічну поразку від Ювентуса

Клуб не приїхав на гру і позбувся одного очка

Наполі збирається опротестувати рішення про присудження їм технічної поразки від Ювентуса.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Гра повинна була відбутися в 3-му турі, однак за добу до матчу два гравця Наполі заразилися коронавірусом. Влада Неаполя заборонили команді виїзд з міста, тоді як Серія А відмовилася переносити матч.

У підсумку, клуб не з'явився на гру з Ювентусом, хоча туринці вийшли на матч і навіть дозволили присутність вболівальників.

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Серія А присудила Наполі технічну поразку (0:3) і зняла з команди одне очко.