Наполі подасть апеляцію на технічну поразку від Ювентуса

Джерело - xsport.ua.
Наполі збирається опротестувати рішення про присудження їм технічної поразки від Ювентуса.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Гра повинна була відбутися в 3-му турі, однак за добу до матчу два гравця Наполі заразилися коронавірусом. Влада Неаполя заборонили команді виїзд з міста, тоді як Серія А відмовилася переносити матч.
У підсумку, клуб не з'явився на гру з Ювентусом, хоча туринці вийшли на матч і навіть дозволили присутність вболівальників.
Актуально:Цирк в Турині. Як Ювентус приймав Наполі в 3 турі Серії А
Серія А присудила Наполі технічну поразку (0:3) і зняла з команди одне очко.