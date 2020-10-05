Цирк в Турині. Як Ювентус приймав Наполі в 3 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.

Туринський Ювентус мав приймати Наполі в 3 турі італійської Серії А, проте керівництво регіону Кампанія просто заборонило неаполітанцям летіти, коли команда вже їхала в аеропорт.

За правилами ліга може перенести матч, якщо заборона прийшла від місцевої влади. Але Серія А повідомила, що матч підтверджений. Команди повинні були з'явитися в призначений час.

І тут почалося найцікавіше. Юве почав удавати, що нічого не відбувається. "Б'янконері" виклали склад команд на матч:

На стадіон навіть завели вболівальників(1000).

"Стара синьйора"виконала усі правила регламенту, приїхавши на матч і провівши на стадіоні 46 хвилин(виходити на поле не обов'язково).

Наполі напевно подасть апеляцію - як повідомляє Rebbuplica, саме через уточнення "заборона прийшла від місцевої влади" є всі шанси на перемогу, але ситуація все одно видається абсурдною, чому ліга і клуби не змогли домовитися про переніс матчу, а вирішили влаштувати цей цирк невідомо.

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