Бєсєдін: Я єдиний, кому карантин пішов на користь

Нападник Динамо Артем Бєсєдін готується повернутися до тренувань.

Про це розповів сам футболіст.

"Уже найважчий час пройшов. Мало кого цікавить, що зі мною було за цей рік. Я не беру рідних, близьких, друзів. У великій мірі я не винен. Мав здогадатися або про щось подумати в день матчу, що можуть бути в цьому плані якісь проблеми.

Але так повинно було статися. Багато що стало ясно в плані тих же друзів, людей, з якими спілкувався. З кимось перестав спілкуватися, а хтось подзвонив, підбадьорив, написав. Були ті, хто взагалі цього не зробив.

З одного боку, це золотий час, а з іншого – дуже прикро. Удвічі прикро, що ти тут ніяким боком. Це життя. Я точно знаю, що якщо б я не зміг пройти цей період, я б не потрапив в цю ситуацію. Бог дає такі труднощі тільки тим, хто може їх пройти.

В наступному місяці я вже почну тренуватися. Я підтягнув свої слабкі сторони. Головне, коли я вийду на поле вперше після дискваліфікації, не отримати червону через 5 хвилин після виходу.

Багато хто говорить, що я карантин і створив, Євро перенесли. Не буду кривити душею, я єдина людина, якій карантин пішов на користь – перенесли Євро. Звичайно, погано, що так – люди хворіють і помирають", — сказав Бєсєдін.