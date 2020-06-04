Бєсєдін тренується із ветеранською збірною України

Артем Бєсєдін продовжує підтримувати форму

Нападник Динамо Артем Бєсєдін, який відбуває річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, активно підтримує спортивну форму.

Про це повідомляє zbirna.com.

Бєсєдін взяв участь у тренуванні ветеранів українського футболу, об'єднаних в національну збірну України серед ветеранів. У двосторонній зустрічі брали участь відомі виконавці — Владислав Ващук, Сергій Нагорняк, В'ячеслав Шевчук, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк, Олександр Романчук, Олексій Бєлік, Сергій Шищенко, Микола Іщенко, Геннадій Медведєв, Віталій Самойлов, Андрій Хомин та інші.

Артем Бєсєдін грав у нападі і забив кілька м'ячів, а після тренування продовжив заняття індивідуально, виконуючи рекомендації ексдинамівця, а нині тренера з фітнесу Колоса Віталія Мандзюка.

На футбольне поле Артем Бєсєдін зможе повернутися 19-го грудня 2020-го року, а до тренувань у складі Динамо футболіст зможе приступити за два місяці до закінчення дискваліфікації, тобто 19 жовтня.

Нагадаємо, УЄФА дозволив Бєсєдіну відновлюватися на базі Динамо.