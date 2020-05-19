 УЄФА дозволив Бєсєдіну відновлюватися на базі Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА дозволив Бєсєдіну відновлюватися на базі Динамо

Сьогодні 20:40 1416 0
Нападник киян - про підготовку до офіційних змагань
УЄФА дозволив Бєсєдіну відновлюватися на базі Динамо
#Бєсєдін, #Динамо, #УЄФА

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін вже місяць тренується разом із Віталієм Мандзюком.

Про це заявив сам нападник киян.

"Поки під час карантину всі поля, придатні для вправ із м'ячем, були закриті, зміцнював фізичний стан, тримав тіло у формі - виконую різні кардіовправи, їжджу на велосипеді, бігаю форт-леки. Тренуюся щодня з ранку, поки на дорогах немає особливих заторів. Тобто, намагаюся тримати себе у формі.

Разом із Віталієм (Мандзюком - прим.) займаюся вже протягом місяця. До цього працював самостійно в домашніх умовах - в принципі, як і всі інші хлопці, перебуваючи на карантині по домівках. Бігав, качав прес, відтискався... Потім вирішив підвищувати навантаження, і звернувся за допомогою до Мандзюка, під керівництвом якого й займаюся зараз.

Хочеться, звичайно, виконувати вправи з м'ячем, але при цьому розумію, що необхідно зміцнювати слабкі сторони, в тому числі й м'язи, а також проблемні місця, пов'язані з попередніми травмами. Можливо, вранці буду працювати над "фізикою", а ввечері виходити на поле – або навпаки. В УЄФА мені дозволили пройти відновлення на клубній базі в Конча-Заспі. Тому деякий час я користувався медичним обладнанням, яке там є, для якісного відновлення після травми. Зараз виконую всі вправи без обмежень - слава Богу, нічого не турбує", - сказав Бєсєдін.

Нагадаємо, Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ.

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