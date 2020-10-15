 Пятов: Результати тестів на коронавірус були шоком | Футбол | Champion.com.ua
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Пятов: Результати тестів на коронавірус були шоком

Сьогодні 23:25 317 0
Воротар Шахтаря розповів про свій стан
Пятов: Результати тестів на коронавірус були шоком
#Пятов, #Шахтар

Джерело - zbirna.com.

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов, який раніше здав позитивний тест на коронавірус, відчуває себе добре.

Про це заявив сам футболіст.

"Відчуваю себе добре. Уже 11 днів перебуваю на ізоляції, здаю зараз ще один тест, за результатами якого сподіваюся повернутися. Дуже скучив за тренуваннями в загальній групі.

Для нас з Тарасом Степаненком був шок, коли дізналися про результати тестів на коронавірус після матчу з Десною. Була розгубленість, не знали, що робити.

Втім, вибору не було, потрібно було піти на ізоляцію, а потім через три дні тест знову був позитивний. Доводиться займатися індивідуально. Однак попереду у Шахтаря і збірної України багато важливих ігор, хочеться скоріше повернутися до командних тренувань", - сказав Пятов.

Раніше, Пятов заявив, що Бущану аплодує стоячи, адже він став опорою збірної України.

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