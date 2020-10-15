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Пятов: Бущану аплодую стоячи, він став опорою збірної України

Сьогодні 13:55 1074 0
Андрій Пятов прокоментував гру голкіпера збірної України Георгія Бущана
Пятов: Бущану аплодую стоячи, він став опорою збірної України
#Пятов, #Бущан, #Україна

Джерело - sport.ua.

Голкіпер Георгій Бущан став справжнім лідером у матчах збірної України.

Про це розповів воротар Шахтаря Андрій Пятов.

"Я не люблю обговорювати воротарів. Я з Жорою спілкуюся добре, після Франції з ним спілкувався, перед Німеччиною та Іспанією. Я завжди буду захищати і підтримувати воротарів. Але можу одне сказати, що Жора показав рівень справжнього воротаря в плані психології. Тому що у воротарів бувають різні матчі. Ти можеш пропустити сім, два або чотири м'ячі. Але як ти потім виходиш з цих матчів і буквально за короткий період показуєш рівень справжнього професіонала, зі стійкою психікою. Жора це настільки показав в своїх іграх, після Франції, що я йому стоячи аплодую. Він став тією опорою, на яку вся збірна в той період змогла спертися, і я вважаю, що це його заслуга, що Україна здобула саме такий результат в кінці.

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Ці ігри показали, що у нас є хороша команда. Є хороші футболісти. Так, нам не вистачає стабільності, і тому індивідуальності тут допомагають. Напевно, Жора взяв на себе якості лідера, тієї опори, на яку збірна молодих гравців змогла спертися і вийти, перетерпіти і домогтися потрібного результату", - сказав Пятов.

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.

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