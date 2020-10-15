Маліновський очолив список найдорожчих українських футболістів

Руслан Маліновський обійшов у рейтингу Олександра Зінченка

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський став найдорожчим українським футболістом.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Портал оновив інформацію щодо трансферної вартості гравців англійської Прем'єр-ліги. Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко подешевшав на 4 млн євро і втратив статус найдорожчого українця.

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Першу сходинку тепер займає Маліновський - його трансферна вартість складає 21 млн євро. Зінченко розташувався на другому місці (20 млн), а хавбек Динамо Віктор Циганков - на третьому (19 млн).

Нагадаємо, Маліновський зі збірної України повернувся до Аталанти.