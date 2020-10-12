Джерело - sport.uа.
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який пропускає майбутній матч Ліги націй з Іспанією через дискваліфікацію, повернувся у Аталанту.
Про це розповів сам футболіст.
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"У клубі сказали: Якщо не граєш - потрібно повертатися, готуватися до матчів чемпіонату і ЛЧ. На завтра рейсів не було, тому вирішив вилетіти сьогодні.
Побажав удачі команді, сподіваюся, хлопці покажуть змістовну гру і здобудуть очки в матчі з Іспанією. Буде хороша підтримка в Києві", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський пропустить матч проти збірної Іспанії через дискваліфікацію.