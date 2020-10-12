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Маліновський повернувся в Аталанту

Сьогодні 16:59 642 0
Руслан Маліновський покинув розташування збірної України
Маліновський повернувся в Аталанту
#Маліновський, #Аталанта, #Україна

Джерело - sport.uа.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який пропускає майбутній матч Ліги націй з Іспанією через дискваліфікацію, повернувся у Аталанту.

 Про це розповів сам футболіст.

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"У клубі сказали: Якщо не граєш - потрібно повертатися, готуватися до матчів чемпіонату і ЛЧ. На завтра рейсів не було, тому вирішив вилетіти сьогодні.

Побажав удачі команді, сподіваюся, хлопці покажуть змістовну гру і здобудуть очки в матчі з Іспанією. Буде хороша підтримка в Києві", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський пропустить матч проти збірної Іспанії через дискваліфікацію.

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