Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який пропускає майбутній матч Ліги націй з Іспанією через дискваліфікацію, повернувся у Аталанту.

Про це розповів сам футболіст.

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"У клубі сказали: Якщо не граєш - потрібно повертатися, готуватися до матчів чемпіонату і ЛЧ. На завтра рейсів не було, тому вирішив вилетіти сьогодні.

Побажав удачі команді, сподіваюся, хлопці покажуть змістовну гру і здобудуть очки в матчі з Іспанією. Буде хороша підтримка в Києві", - сказав Маліновський.