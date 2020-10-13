 Агент: Маліновським цікавився Наполі, але зараз не час думати про зміну клубу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй
Вчора 23:35 11311 4
Швейцарія зіграла у неймовірну нічию з Німеччиною. Результати 4 туру Ліги націй
Вчора 23:50 1824
Ліга Націй. Україна - Іспанія 1:0. Як це було
Вчора 23:34 15115
Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21
Вчора 21:54 1125
Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE
Вчора 21:44 5286
Кабінет Міністрів України заборонив проведення спортивних заходів з уболівальниками
Вчора 18:55 795 1
У Роналду виявили COVID-19
Вчора 17:38 883
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Вчора 15:42 6886 6
Україна - Іспанія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Націй
Вчора 15:30 1054
Стала відома заявка збірної України на гру з Іспанією
Вчора 11:17 3339
Блоги
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
Вчора 20:00 2678 1
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
Вчора 19:30 1552
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів Стас Лысак
Вчора 18:45 1389
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра Андрій Твердохліб
Вчора 16:13 10460 3
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 6879 6
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:39 Футбол Німеччина - Швейцарія 3:3. Огляд матчу 550
00:28 Футбол Україна - Іспанія 1:0. Огляд матчу 967
13 Жовтня 2020
23:50 Футбол Швейцарія зіграла у неймовірну нічию з Німеччиною. Результати 4 туру Ліги націй 1824
23:35 Футбол Збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй 11311 4
23:34 Футбол Ліга Націй. Україна - Іспанія 1:0. Як це було 15115
23:25 Футбол Реал визначився з головною трансферною ціллю 1450
23:09 Футбол Агент: Маліновським цікавився Наполі, але зараз не час думати про зміну клубу 852
22:55 Футбол Азербайджан - Кіпр 0:0. Огляд матчу 905
22:40 Футбол Журналіст: Ротань - чудове призначення, попереду випробування Мальтою 1134
22:25 Бокс Президент WBC спростував інформацію про скасування бою Вайлдер - Ф'юрі 1356
22:11 Футбол Латвія - Мальта 0:1. Огляд матчу 931
21:54 Футбол Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21 1125
21:44 Пряма трансляція Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE 5286
21:40 Футбол У Рамоса є пропозиції від Ювентуса і ПСЖ 1039
21:25 Баскетбол Гравця НБА звинуватили у зґвалтуванні 1145
21:10 Бокс Девіс: Згоден заразитися коронавірусом, щоб зробити приємність глядачам 1643
20:57 Футбол Латвія програла Мальті, Азербайджан зіграв внічию з Кіпром у 4 турі Ліги націй 248
20:42 Футбол Конкурент Луніна може залишити Реал 2003
20:27 Футбол Макаренко та Зубков вийдуть у стартовому складі збірної України у матчі з Іспанією 1229
20:10 Волейбол Головний тренер збірної Болгарії очолив Прометей 1758
20:00 Блог Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй 2702 1
19:53 Футбол Ювентус хоче скоротити карантин Роналду 1378
19:39 Футбол УАФ скоротила квоту квитків на матч Україна - Іспанія 1536
19:30 Блог Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй 1554
19:23 Футбол Роналду пропустить матч з Динамо 1663

Агент: Маліновським цікавився Наполі, але зараз не час думати про зміну клубу

Вчора 23:09 852 0
Серебренников розповів про інтерес італійців до свого клієнта
Агент: Маліновським цікавився Наполі, але зараз не час думати про зміну клубу
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Calcio Atalanta.

Українським півзахисником Аталанти Русланом Маліновським цікавився Наполі.

Про це заявив агент футболіста Сергій Серебренников.

"З боку Наполі був інтерес до Маліновського, але переговори не починалися. Я вже казав про це раніше, ніяких угод ми не досягали, не було реальних переговорів. Був прояв інтересу, але не більше.

Зараз не час думати про те, щоб залишити клуб. Аталанта успішно виступила, це нормально, що інші клуби проявляють інтерес до мого клієнта і іншим гравцям команди. Маліновському добре в Бергамо, ми не думаємо про перехід, враховуючи як Гасперіні цінує гравця", - сказав Серебренников.

Нагадаємо, Маліновський зі збірної України повернувся до Аталанти.

Коментарі ()