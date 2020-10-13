Агент: Маліновським цікавився Наполі, але зараз не час думати про зміну клубу

Українським півзахисником Аталанти Русланом Маліновським цікавився Наполі.

Про це заявив агент футболіста Сергій Серебренников.

"З боку Наполі був інтерес до Маліновського, але переговори не починалися. Я вже казав про це раніше, ніяких угод ми не досягали, не було реальних переговорів. Був прояв інтересу, але не більше.

Зараз не час думати про те, щоб залишити клуб. Аталанта успішно виступила, це нормально, що інші клуби проявляють інтерес до мого клієнта і іншим гравцям команди. Маліновському добре в Бергамо, ми не думаємо про перехід, враховуючи як Гасперіні цінує гравця", - сказав Серебренников.