Воронін: Я дуже радий тому факту, що знову буду у Динамо

Джерело - fcdynamo.ru.
У московського Динамо починається новий вкрай цікавий етап.
Про це заявив Андрій Воронін, який став асистентом головного тренера клубу Сандро Шварца.
"По-перше, хочу сказати, що я дуже радий тому факту, що знову буду в Динамо! Я провів тут яскраві роки ігрової кар'єри, сподіваюся провести і яскраві роки тренерської. Починаю її в штабі Сандро Шварца. Ми разом грали три роки і можу сказати, що людські якості у Сандро на висоті. У Динамо починається новий вкрай цікавий етап, частиною якого буду і я", - сказав Воронін.
Раніше Воронін заявив, що у Москві в нього чимало найближчих друзів.