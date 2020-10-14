Воронін: Я дуже радий тому факту, що знову буду у Динамо

У московського Динамо починається новий вкрай цікавий етап.

Про це заявив Андрій Воронін, який став асистентом головного тренера клубу Сандро Шварца.

"По-перше, хочу сказати, що я дуже радий тому факту, що знову буду в Динамо! Я провів тут яскраві роки ігрової кар'єри, сподіваюся провести і яскраві роки тренерської. Починаю її в штабі Сандро Шварца. Ми разом грали три роки і можу сказати, що людські якості у Сандро на висоті. У Динамо починається новий вкрай цікавий етап, частиною якого буду і я", - сказав Воронін.