Джерело - Sport Arena.
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін увійде до тренерського штабу московського Динамо.
Про це повідомляє Комсомольська правда.
Очікується, що 41-річний ексфутболіст стане асистентом німця Сандро Шварца, який найближчим часом має очолити біло-блакитних.
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Воронін виступав за московське Динамо з 2010 по 2014 рік. У складі біло-блакитних українець забив 22 голи в 80 матчах.
Також протягом кар'єри форвард грав у Боруссії з Менхенгладбаха, Майнці, Кельні, Баєрі, Ліверпулі, Герті і Фортуні. За збірну України Воронін зіграв в 74 матчах і забив 8 м'ячів.