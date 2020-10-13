Українець буде працювати в російському клубі

Джерело - Sport Arena.

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін увійде до тренерського штабу московського Динамо.

Про це повідомляє Комсомольська правда.

Очікується, що 41-річний ексфутболіст стане асистентом німця Сандро Шварца, який найближчим часом має очолити біло-блакитних.

Воронін виступав за московське Динамо з 2010 по 2014 рік. У складі біло-блакитних українець забив 22 голи в 80 матчах.

Також протягом кар'єри форвард грав у Боруссії з Менхенгладбаха, Майнці, Кельні, Баєрі, Ліверпулі, Герті і Фортуні. За збірну України Воронін зіграв в 74 матчах і забив 8 м'ячів.