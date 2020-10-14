Бущан - лідер по сейвам у Лізі націй 2020/21

Українець здійснив 20 сейвів у 2 матчах турніру

Голкіпер збірної України Георгій Бущан лідирує за кількістю сейвів у Лізі націй 2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На рахунку 26-річного українця 20 сейвів у 2 матчах турніру - проти Німеччини (1:2) і Іспанії (1:0).

До ТОП-5 за цим показником також входять Жозеп Гомес (Андорра), Анрі Бонелло (Мальта) - обидва по 16, Антон Шунін (Росія) - 14 і Домінік Лівакович (Хорватія) - 13.

Росія і Хорватія 14 жовтня проведуть матчі 4-го туру Ліги націй - проти Угорщини і Франції відповідно.